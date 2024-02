La bombola di gas che cade sulle piste da sci

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tragedia sfioratadi Aprica, in provincia di Sondrio. Un elicottero ha perso unadi gas che, per un soffio, non ha colpito una sciatrice sulla ski area del Palabione. Fortunatamente la grossadi gas, che si è staccata ed è caduta e rimbalzata sulla neve, non è esplosa...