La ballerina senza braccia che ha sbancato i talent | «Ho anche imparato a truccarmi con i piedi»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 febbraio 2024) Vitoria Bueno è unadi quasi 20 anni con 565 mila follower su Instagram e 182 mila su TikTok. È nata in Brasile e ha ricevuto una medaglia d’oro dalla Royal Academy of Dance, oltre ad aver partecipato ashow dalla Germania agli Stati Uniti. Con un dettaglio: èda quando è nata. Ma non è un problema: «Per me lesono solo un dettaglio, quando ballo le seguo con gli occhi come se fossero lì».se da piccola non era così: «Le parole e le risate dei compagni mi facevano molto male, ma tentavo di non farlo vedere per non dar loro soddisfazione», dice al Corriere della Sera. La danza In compenso la danza le ha insegnato tanto: «L’accademia è la mia seconda famiglia, il posto in cui hoa lavorare di squadra, ad ...