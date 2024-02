Kristen Stewart rompe gli schemi alla Berlinale | con un trucco nude dai toni punk

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 20 febbraio 2024) Portatrice di rivoluzioni, contestatrice di luoghi comuni e classiche convenzioni sociali, interprete di figure femminili complesse, lontane dagli stereotipi tradizionali,ha molto in comune con Gabrielle Chanel. Per questo il suo ruolo di Ambasciatrice della Maison le calza a pennello. Protagonista della 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, in svolgimento fino al 25 febbraio 2024, l’attrice americana si presenta con un beauty look innovativo. Un make up chegli. Firmato Chanel.al Festival di Berlino: il make upOccorre non lasciarsi confondere dal completo ...