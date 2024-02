Kobido | il massaggio dei samurai per distendere le rughe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sui social si parla molto del, un’antica tecnica digiapponese, noto anche comefacciale dei, che lo utilizzavano per rilassarsi prima e dopo i combattimenti. Con ilsi ha un effetto lifting istantaneo, capace – temporaneamente – dila pelle del viso senza aghi o dolore. Come altri metodi nipponici anche questo segue un approccio olistico che non punta solo al relax fisico, ma favorisce anche la connessione tra corpo e mente. Pare che ne siano entusiaste celebrities come Jennifer Lopez e Angelina Jolie. Caratteristiche e fasiin giapponese significa “antico sentiero della bellezza”. Dopo i, anche le teste coronate hanno apprezzato il metodo. A corte lo ha portato l’imperatrice Niwata ...