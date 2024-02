Kate Middleton dimessa | le condizioni della Principessa del Galles

(Di martedì 20 febbraio 2024)prosegue la sua convalescenza dopo l’intervento chirurgico all’addome che ha subito lo scorso 19 gennaio. Ladelè stata costretta a lasciare solo William ai Bafta. Sulla separazione momentaneacoppia è intervenuto persino Re Carlo che ha dato preziosi consigli al figlio., il consiglio di Carlo a William È la prima volta dunque che accade chenon compaia ai Bafta con William e la sua mancanza si è sentita molto. Dal canto suo, il Principe ha dato il meglio di sé parlando teneramentemoglie. Ma non è stata la stessa cosa senza ladelche al gala ha sempre sfoggiato abiti meravigliosi, entrando ...

La vita di William e Kate Middleton è sempre scandita da numerosi impegni e un agenda in continuo aggiornamento. D’altronde, la loro presenza è ... (velvetgossip)

Sapevamo che non ci sarebbe stata – a gennaio da palazzo annunciarono che si sarebbe presa una pausa fino a Pasqua – ma ieri sera, alla serata di ... (amica)

"Altro per la testa". Le scuse del principe William ai Bafta: L'assenza di Kate Middleton ai BAFTA Awards si è fatta notare e non solo perché non era al fianco del principe William . Il primogenito di re Carlo III ha presenziato alla cerimonia di premiazione, che si è svolta ...

Il principe William ai Bafta 2024 senza Kate Middleton.: È apparso sereno il principe William durante i Bafta, una delle prime uscite ufficiali senza Kate Middleton, al momento in convalescenza nell'Adelaide Cottage a Windsor dopo l'intervento all'addome effettuato il 16 gennaio scorso presso la London Clinic. Eppure, si è commosso parlando della ...

Jannik Sinner, intervista esclusiva al numero 3 al mondo: "Io numero uno È un sogno, ma ci stiamo lavorando": ... oltre le sneakers c'è di più: 70 anni in 7 look iconici, dai film alle passerelle di Ilaria Perrotta William parteciperà ai BAFTA (senza Kate Middleton): cresce l'attesa per il suo discorso di ...