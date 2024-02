Kate ha la stessa malattia della principessa Kiko? La rivelazione della stampa inglese

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 febbraio 2024) Di cosa soffre davveroMiddleton? Una domanda che i tabloid inglesi continuano a porsi dal giorno dell’improvvisa operazione all’addome, che sta ancora costringendo laa un periodo di riposo forzato, lontana dagli impegni. Con la Royal Family che, al momento, continua a tenere strettamente private le informazioni sullo stato di salutemoglie di William. In queste ore, alcune testate britanniche hanno provato a tracciare un’analogia con quanto sta accadendo in Giappone alla, a sua volta alle prese con una misteriosa. Chiedendosi se non ci sia un collegamento tra le due reali.è la moglie del principe Fumihito del Giappone, ovvero l’attuale erede al Trono del Crisantemo e fratello dell’imperatore ...