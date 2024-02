KARATE Angino conquista il bronzo a Pisa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una medaglia di, colta in una kermesse di livello nazionale. E’ il risultato con cui ilka Riccardoha chiuso la "Coppa città di", per una manifestazione sportiva svoltasi nel capoluogono capace di far salire sul tatami circa settecento atleti provenienti da tutta la Toscana (e non solo). A rappresentare Prato, nel gruppo "Master Toscana", c’era, cimentatosi nella categoria agonistica "Master D" nella specialità "kata". E’ riuscito a superare agevolmente il girone della fase eliminatoria, rientrando nel lotto dei sei finalisti. Nell’ultimo atto ha eseguito il "kata jin" che gli è valso un piazzamento sul gradino più basso del podio.ha infine ripreso gli allenamenti con i compagni presso la struttura del Seven Club, con ...