Juventus-PSG | il 'Piano Bohr' di Agnelli con Al Khelaifi e la Uefa Il tradimento finale | prima della Superlega

Calcio in tv oggi: programma del 20 febbraio 2024 - Calciomagazine: ... dopo aver battuto la Salernitana e grazia anche al passo falso commesso dalla Juventus contro il ... Il Dortmund, invece, ha vinto il Gruppo F davanti a PSG e Milan: in Bundesliga é quarto ma molto ...

Sara Gama lascia la Nazionale. La giocatrice della Juventus: "18 anni in azzurro, ho dato tutto": ...quella la prima di 139 partite che hanno portato il difensore della Juventus - ma con un passato con le maglie di Tavagnacco, Chiasiellis, Brescia e, all'estero, di Pali Blues negli Stati Uniti e Psg ...

News calcistiche del 19 - 02 - 2024: ...a lavorare per questa società per la quale negli anni ha detto no a top club come Milan e Juventus". Il profilo maggiormente gradito, quello dell'ex Psg Christophe Galtier resta valido per l'estate ...