Juventus | pronta la maxi-offerta del Manchester United per Bremer

Doppia, tripla, quadrupla missione compiuta per la Juve: vittoria robusta con 3 gol a Lecce, sorpasso all’Inter, primo posto in classifica... (calciomercato)

Doppia, tripla, quadrupla missione compiuta per la Juve: vittoria robusta con 3 gol a Lecce, sorpasso all’Inter, primo posto in classifica... (calciomercato)

John Elkann dove sei: ... far capire al tifoso che il DNA bianconero non si è perso in una sera al Bentegodi, per far capire al tifoso che la Juventus mai doma è lì in cantiere pronta a veder la luce nel prossimo futuro. ...

Calendario Atalanta, da Milano (due volte in 72 ore) a Napoli: un mese e mezzo che dirà molto: ... Genoa, Lazio, Udinese e Frosinone) massimizzando il lavoro fatto anche in Europa ed è pronta per ... una settimana dopo, trasferta contro la Juventus e seconda parte di marzo con Fiorentina e Napoli. I ...

I fatti del 19 Febbraio: la morte di Naval'nyj, Meloni torna a Kiev, la strage di Altavilla: ... - - > • L'Antitrust europea sarebbe pronta a colpire Apple con una multa di ben 500 milioni ... Monza Milan è finita 4 a 2: i rossoneri sono andati ko e non riescono a scalzare la Juventus dal ...