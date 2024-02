Juve Allegri | avanti insieme fino a fine stagione | per il futuro…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 febbraio 2024) La dirigenza dellaha confermato la fiducia adper questa: i discorsi sul futuro rimandati acampionato Tuttosport fa il punto sul futuro di Massimilianoalla: la crisi in campionato ha rilanciato il dilemma tecnico. L'allenatore continua ad essere al centro del mondo bianconero, ma i tifosi bianconeri si spaccano. La società, per il momento, conferma fiducia totale ma rinvia ail discorso sul rinnovo. Il tecnico lo preferirebbe subito, ma non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. I prossimi mesi saranno decisivi.