Johnny Deep a Torino per le riprese di Modì | è arrivato sul set vestito da Che Guevara

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 –Depp è aper girare, il film biopic sulla vita di Amedeo Modigliani. Leitaliane sono iniziate ieri (la prima parte è stata registrata a Budapest) in tutta fretta: Depp ha fatto appena in tempo da atterrare con il suo jet privato, con una breve tappa all’hotel Principi di Piemonte per appoggiare i bagagli, e si è subito precipitato negli Studios di Mirafiori. A interpretare l’artista livornese, soprannominato appunto, sarà Riccardo Scamarcio: anche luiieri in città. Nel cast ci saranno anche Al Pacino nei panni del collezionista d’arte Maurice Gangnat e Luisa Ranieri sarà Rosalie. I Tuscany Film Studios sono un punto di riferimento per la realtà virtuale, segno che il biopic riserverà grandi ...