(Di martedì 20 febbraio 2024), ex interprete del villainnello show Netflix, parla di undel suo personaggio nel MCU., star di Doctor Who, ha rubato la scena innei panni del cattivo. Ora l'attore ha parlato di undell'Uomo Porpora nel Marvel Cinematic Universe. Mentre la storia del villain disi è conclusa definitivamente dopo la sua uccisione da parte diè poi tornato nelle successive stagioni come frutto dell'immaginazione dell'investigatrice privata ed eroina. Ora che i Marvel Studios stanno ...

Sul suo profilo Instagram, Krysten Ritter ha postato una foto in cui indossa la stessa maglia che utilizzava per la serie tv Jessica Jones, la ... ()

David Tennant rifarebbe Kilgrave dopo Jessica Jones! 'Sarebbe grandioso': Dopo l'annuncio di Marvel riguardante un romanzo crime su Jessica Jones , anche un importante attore della saga ha dichiarato che tornerebbe molto volentieri a interpretare il suo personaggio all'interno del MCU . Durante la cerimonia dei BAFTA, Covered ...

Jessica Jones: David Tennant su un possibile ritorno di Kilgrave nel MCU: David Tennant, star di Doctor Who, ha rubato la scena in Jessica Jones nei panni del cattivo Kilgrave. Ora l'attore ha parlato di un possibile ritorno dell'Uomo Porpora nel Marvel Cinematic Universe . Mentre la storia del villain di Tennant si è conclusa ...

Il flop di 'Madame web', il film con Dakota Johnson fa crollare l'universo Marvel: "È la morte del genere dei supereroi": Clarkson ( Orange Is the new black , Jessica Jones , Anatomy of a scandal ), il film è la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel, Cassandra Webb ( Dakota Johnson )...