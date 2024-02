Jeremias Amoore nel nuovo film No Way Up | “Il mio ruolo è sfaccettato”

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’attoreè attualmente in tutte le sale statunitensi per ilNo Way Up, presentato in questi giorni al Meet & Greet del BerlinoFestival. La pellicola è un action adrenalinico nella quale l’interprete ha potuto dimostrare tutto il suo valore. La trama di No Way Up è incentrata sul personaggio di Jed Miller mentre si trova in una situazione disperata nell’Oceano Pacifico. Quando un aereo si schianta in mare, i passeggeri devono fuggire prima che il velivolo sprofondi in una gola. Si trovano, così, ad affrontare anche un gruppo di squali che si aggira intorno al relitto dell’aereo.a Berlino per ilNo Way UpParlando del suo personaggio, Jeremiah dice: “NelNo Way Up interpreto il ...