Jannik Sinner travolge l' Auditel | il retroscena | cos' è successo mentre era in diretta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo Fine settimanante per lo sport italiano, dallo sci al nuoto fino al tennis. Domenica pomeriggio la finale del torneo di Rotterdam trae Alex De Minaur, in onda su Sky Sport Uno dalle 15:30 alle 18:10, ha tenuto la media di 661mila spettatori col 5.6% di share, con picchi superiori al 7% e di quasi 800mila teste sul finire del match e per la premiazione dell'asso altoatesino. OmnicomMediaGroup parla di un ascolto estremamente significativo dato che a quell'ora, oltre alla Serie A su Dazn e i Mondiali di nuoto su Rai 2, andavano in onda portaerei come Domenica in, Amici, Verissimo e In Mezz'ora. Facile immaginare che se la finale fosse stata trasmessa su Rai 1 o Canale 5 lo share sarebbe quantomeno quadruplicato. Un coronamento ...