Jannik Sinner parla chiaro | “Non sono il tennista da battere | devo continuare a lavorare”

(Di martedì 20 febbraio 2024)si è raccontato in una lunga e interessante intervista a Vanity Fair, prima di affrontare il torneo di Rotterdam, che gli ha permesso di issarsi alla posizione n.3 del ranking ATP. Tanti i temi trattati e l’anello di congiunzione è l’onestà intellettuale del ragazzo di tutti i giorni e del, che non differiscono, maparte di un modo di essere. Vi riportiamo alcuni stralci interessanti. LA GESTIONE DELLA VITA PRIVATA “Mi piacere di tennis, e dello sport in generale. Ma se si riferisce alla vita privata, è vero, voglio mantenerla tale. Voglio proteggere le persone che mipiù vicine, tenendole fuori da tutto ciò. Lo vivo come un piccolo compito da svolgere, quasi un dovere: mi hanno aiutato, da giovane, ad acquisire sicurezza in me stesso, e oggi in ...

Sinner, l'evoluzione di un fenomeno: dal servizio al fisico, tutti i segreti: Un fenomeno. In miglioramento costante. Lavora tanto, sale di livello. Jannik Sinner cresce , come tennista e come uomo , a vista d'occhio. Gioca meglio a tennis, sia tecnicamente che tatticamente, reagisce alle difficoltà da consumato campione e sa disimpegnarsi fuori ...

Sinner: "Sogno di diventare il numero 1, ci sto lavorando": Dopo il primo Slam e il best ranking da n. 3 ATP (mai nessun italiano si è spinto così in alto), c'è un altro sogno da realizzare per Jannik Sinner : diventare numero uno al mondo . 'Sicuramente è un sogno e stiamo lavorando per andarci il più vicino possibile ' ha ammesso l'altoatesino, oggi distante appena 1.585 pt da Djokovic, in ...

Sinner, i festeggiamenti dopo la vittoria agli AO: 'Ho guardato un film e dormito': Jannik Sinner "Non ho festeggiato in modo esagerato, non ho bevuto, perché non fa bene al corpo. Siamo andati a mangiare qualcosa e poi sono tornato in hotel" . La prima notte da campione Slam di ...