Jannik Sinner non è mai stato in discoteca | «Preferisco giocare a carte con un amico»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 febbraio 2024)si racconta in un’intervista a Vanity Fair. Oltre alla passione per il tennis (e l’obiettivo di diventare numero nel ranking mondiale scavalcando il campione Novak Djokovic e la stella spagnola emergente Carlos Alcaraz) c’è anche spazio sulla sua vita privata. Poco sociale, riservata a una stretta cerchia di amici, quelli di sempre. «Ho tutto, non mi manca niente. Non sono maiin, non mi piace andare a dormire tardi.con un. Ne ho pochi, ma veri. Mi conoscono da quando ero ragazzino e non gli importa di cosa ho vinto o di quanto sono famoso», spiega. Per questo torna ancora sul rifiuto al Festival di Sanremo: «Il 99 per cento delle volte dico di no, e il motivo è molto semplice: mi voglio ...