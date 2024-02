Italiani all' estero | manita di De Zerbi | perdono Farioli e Gattuso | Grifo gol ma non basta

(Di martedì 20 febbraio 2024) Milano, 20 febbraio 2024 - Torna puntuale, come ogni martedì,all', la rubrica che va ad analizzare le prestazioni dei nostri connazionali, giocatori e allenatori, impegnati nei maggiori campionati esteri. E' stata un'altra settimana di grande calcio, che ci ha regalato prestazioni altalenanti in Inghilterra (la sonora vittoria di Decol Brighton, ma anche il tracollo del West Ham di Emerson Palmieri) e musi lunghi in Francia conche hanno perso i rispettivi incontri. Ma andiamo ancor più nel dettaglio a esaminare le tante prestazioni dove ci sonocoinvolti. Partiamo dalla Premier League, in Inghilterra, con la vittoria per 0-5 dell'Arsenal sul campo del Burnley. Dopo il successo del Liverpool arriva la pronta risposta dei Gunners di ...

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – In meno di 24 ore la petizione lanciata su Radicali .it per cambiare il nome di via Gaeta, dove ha sede l’ambasciata ... (calcioweb.eu)

Cifre record per le multe in Italia: quanto abbiamo speso: ...cifra record pagata da famiglie e privati cittadini nel 2023 per multe stradali ai Comuni Italiani . segnano una crescita del 6,4% rispetto al 2022 e del 23,7% rispetto al 2019, l'anno precedente all'...

Confintesa si espande negli Usa, inaugurato il primo ufficio in Florida: Si stima che ben 35.000 italiani iscritti all'AIRE nella Florida beneficeranno direttamente da questo progetto". Prudenzano ha anche anticipato l'attivazione prossima di un servizio di patronato, ...

Venture capital, investimenti in startup italiane crollano a 1,1 miliardi di euro nel 2023: Con riferimento all'attività di corporate venture capital , nel 2023 si conferma l'evidenza recente ... Aggiungendo anche gli investimenti in startup estere con founder italiani, il totale complessivo ...