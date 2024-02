Istat | ecco i nuovi prodotti che entrano nel paniere dei prezzi 2024

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 20 febbraio 2024) Caserta. Ogni anno l’, Istituto Nazionale di Statistica, rivede l’elenco deiche compongono ildi riferimento per la rilevazione deial consumo, aggiornando anche le tecniche d’indagine e i pesi con i quali i diversicontribuiscono alla misura dell’inflazione. Dal 1928 ildell’, è diventato uno strumento prezioso per misurare l’inflazione grazie al monitoraggio deidi beni e servizi rappresentativi dei consumi delle famiglie in Italia. Neldelutilizzato per il calcolo degli indici NIC (per l’intera collettività nazionale) e FOI (per le famiglie di operai e impiegati) figurano 1.915elementari (1.885 nel 2023), raggruppati ...