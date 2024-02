(Di martedì 20 febbraio 2024) Pubblicato il 20 Febbraio, 2024 (Adnkronos) –le notizie del sito saudita Elaph secondo cui ildi, Yahya, la mente dell'attacco del 7 ottobre, sarebbe fuggito inattraverso i tunnel sotterranei della Striscia di. "Non siamo a conoscenza di quanto riportato nella", ha dichiarato un funzionario, citato da Channel 12. Secondo 'Elaph' l'apparato di Difesa israeliano riterrebbe che laship di, tra questie il fratello Muhammed, avrebbero recentemente raggiunto il Sinai provenienti da Rafah. Secondo la stessa – unica – fonte, potrebbero aver portato con sé alcuni ostaggi da usare come scudi. La settimana ...

Israele smentisce notizia fuga in Egitto di Sinwar, leader di Hamas a Gaza: Media: il 7 ottobre un 'errore tecnico' impedì assalto Hamas a carcere israeliano Israele smentisce le notizie del sito saudita Elaph secondo cui il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar , la mente dell'attacco del 7 ottobre, sarebbe fuggito in Egitto attraverso i tunnel sotterranei ...

