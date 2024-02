Ira von Fürstenberg | addio all’icona del jet set Anni 60

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 febbraio 2024) Pubblicato il 20 Febbraio, 2024 Protagonista del jet-set negli ’60 e ’70, frequentatrice dei salotti più in voga all’epoca, modella e disegnatrice di gioielli, ma anche attrice di una trentina di film con registi di spessore, come Alberto Lattuada, Mauro Bolognini, Lamberto Bava. Si è spenta a 83a Roma Ira von. Nata a Roma il 17 aprile 1940, era figlia del principe Tassilo, figlio di Karl Emil, secondo nato della casata dei principi originari della Foresta Nera, e di Clara Agnelli, sorella di Gi. Il suo nome all’anagrafe era Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu. Passò l’infanzia in Svizzera, prima di trasferirsi, dopo la separazione dei genitori, in un collegio in Inghilterra. Già a 14 ...