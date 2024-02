Io e Melissa Satta? Non stiamo più insieme ma devo ringraziarla | Berrettini si confessa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) "Io enonpiù": Matteoconferma le voci che si rincorrono da giorni sulla fine della relazione con la showgirl. "Abbiamo avuto un rapporto bellissimo e intenso di grande stima - ha detto il tennista in conferenza stampa -. Non andrò oltre questo. Non è successo niente di particolare. Laringraziare per questo anno vissuto".ha poi ringraziato il pubblico per il rispetto riservatogli in quest'ultimo periodo. E ha annunciato: "Il rientro in campo sarà a breve, sto bene, mi sono preso il tempo necessario per rientrare al massimo e fare una bella annata". "Sono stati mesi complicati in cui non sono riuscito a fare quello che amo di più, giocare e competere - hato il ...