Investire nel 2024 | ecco tutti i consigli dei grandi che vanno bene anche ai piccoli

Urso: Interesse per la siderurgia italiana. 4 Dipartimenti per le imprese: ...Urso che ha anche aggiunto che "sono più interessi di più imprese multinazionali a investire sulla ...di promuovere l'innovazione tecnologica e di facilitare l'adozione di soluzioni sostenibili nel ...

Le Marche al Micam, Antonini: 'Il futuro del calzaturiero passa per digitalizzazione e sostenibilità'. I bandi a disposizione: Nel suo intervento al convegno, Antonini ha evidenziato come la Regione lavori per "rafforzare la ... allora, un tema di fondamentale importanza, così come la necessità di continuare a investire sull'...

Pesaro: Task force di Marche Multiservizi in campo per una Pesaro 2024 più bella e pulita: Per questo motivo abbiamo deciso di investire per rafforzare il servizio dei cantonieri di quartiere che nel 2024 passeranno da quattro a otto. Interverranno in tutto il territorio comunale per ...