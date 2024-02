Investì e uccise Davide Rebellin | il camionista verso il patteggiamento

Investì, uccise una donna e scappò, a Roma rito abbreviato per il pirata della strada: L'uomo che lo scorso 27 settembre investì e uccise Mary Grace Duque sulla Prenestina, fuggendo dopo il fatto, sarà processato con rito abbreviato di fronte al gup del tribunale di Roma. La discussione si terra' il prossimo 6 maggio e ...

Aversa, medico investito e ucciso: chiesta condanna a tre anni e sei mesi per il conducente dell'auto: E' la richiesta di condanna invocata dal pubblico ministero della Procura di Napoli Nord per il 23enne che, il 7 gennaio 2019, investì e uccise, in via Salvo D'Acquisto, il medico Giuseppe Capone , ...

Ubriaco investì e uccise un 15enne in bici. Il Gup respinge il patteggiamento a 4 anni per pena "eccessivamente esigua": "Quello di oggi è stato un primo passo verso la giustizia". È in lacrime Emilia, la madre di Valentino Colia, il 15enne morto in un incidente stradale , quando esce dall'aula del giudice. All'uomo che ...