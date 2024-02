Invalido rimane senza lavoro alla soglia dei 50 anni | “Era la sua primaria ragione di vita”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Carrara, 20 febbraio 2024 – È rimastodei cinquant’, e per di più con un’invalidità grave. Dopo diciottopassati lavorando al teatro degli Animosi, da dueè stato ‘eliminato’unaprecisa. Per questo i consiglieri di opposizione Simone Caffaz e Maria Mattei chiedono all’amministrazione di ridare dignitàdi quest’uomo. È pur vero che dal 2020 la multiservizi Nausicaa non gestisce più i servizi teatrali per conto del Comune di Carrara, e l’amministrazione non può imporreGamp, l’attuale società che si occupa del servizio teatrale, di assumere un ex dipendente del Comune. "Il mancato rinvio dell’inaugurazione del ridotto ...