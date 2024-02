Inter | Lautaro Martinez rischia di saltare il ritorno con l'Atletico | diffidati di Champions League e regolamento

Champions League: Inter - Atletico Madrid: come seguirlo in TV, Sky, Canale 5 o Prime: Probabili Formazioni INTER (3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, de Vrji, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi. ATLETICO MADRID (3 - 5 - 2): ...

Agente Lautaro: "Futuro Non è il momento giusto. Sull'Atletico": ... AS , il procuratore ha dichiarato: " È felicissimo all' Inter e non pensa minimamente al futuro. La sfida di stasera è troppo importante e c'è anche uno Scudetto da conquistare. Lautaro è un ...

Inter, Lautaro non rinnova e l'agente fa infuriare i tifosi. Il retroscena di Milito sul Toro all'Atletico: Camano applaude Inzaghi e l'Inter . Lautaro all'Atletico, la confessione di Milito . Le parole di Camano fanno infuriare i tifosi . Lautaro, le parole sul rinnovo dopo la Salernitana. Dopo le ...