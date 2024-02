Inter | Darmian avvisa | «L’Atletico non gioca più solo in difesa…»

(Di martedì 20 febbraio 2024) Le parole di Matteo, difensore dell’, nel pre partita della gara controMadrid. Tutti i dettagli Matteoha parlato nel pre partita ai canali ufficiali dell’. PAROLE – «Sarà una partita complicata, ma vogliamo fare bene. L’abbiamo preparata bene e sicuramente cercheremo di portare a casa la vittoria. Bisogna stare attenti perché sono una grande squadra, non penso che siano una squadradi difesa.no bene al calcio, per cui stasera bisognerà fare grande attenzione». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24

Darmian è una certezza per l’ Inter di Inzaghi, in qualsiasi ruolo venga schierato. Il numero 36 nerazzurro ha abituato tutti a prestazioni concrete ... (inter-news)

Darmian oggi dovrebbe tornare titolare in Inter-Atlético Madrid, dopo aver riposato venerdì con la Salernitana. Di lui parla Sabatini a Radio ... (inter-news)

Darmian torna titolare stasera alle 21 in Inter- Atlético Madrid , andata degli ottavi di finale di Champions League. Il numero 36 ha presentato la ... (inter-news)

Formazioni ufficiali Inter - Atletico Madrid, le scelte dei due allenatori: INTER (3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, DeVrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; ...

Champions League: Inter - Atletico Madrid: come seguirlo in TV, Sky, Canale 5 o Prime: Probabili Formazioni INTER (3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, de Vrji, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi. ATLETICO MADRID (3 - 5 - 2): ...

Inter - Atletico Madrid oggi, come vedere la partita in tv e streaming: Le probabili formazioni INTER (3 - 5 - 2) - Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi. ATLETICO MADRID (3 - 5 - 2) - Oblak; ...