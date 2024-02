Inter-Atletico Madrid stasera alle 21 | Inzaghi con Thuram e Lautaro Nerazzurri in lutto per la scomparsa di Brehme Formazioni

(Di martedì 20 febbraio 2024)diall'assalto dell'di Simeone, nell'andata degli ottavi di finale di Champions. Accadrà, 20 febbraio 2024,21, a San Siro. E in diretta, in chiaro, su Canale 5.colal braccio per ladi Andreas, morto all'eta' di 63 anni. Lo ha confermato la compagna Susanne Schaefer ai media tedeschi., difensore ma anche centrocampista, ha vinto con la Germania Ovest il Mondiale di Italia '90 nella finale contro l'Argentina. Con la maglia dell'ha vinto lo Scudetto del 1989 e la Supercoppa italiana sempre nel 1989 L'articolo proviene da Firenze Post.

L'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi , oggi commentatore televisivo e opinionista, ha parlato in collegamento con Sky per ricordare... (calciomercato)

Le Formazioni ufficiali di Inter-Atletico Madrid , match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023 / 2024 . Dopo la ... (sportface)

Calcio in lutto: è morto a 63 anni Andreas Brehme stroncato da arresto cardiaco: ...quindi trasferito all'Inter, vincendo uno scudetto (1988 - 1989), una Supercoppa italiana (1989) e una Coppa Uefa (1990 - 1991). I nerazzurri giocheranno stasera in Champions League contro l'Atletico ...

Inter, Lautaro non rinnova e l'agente fa infuriare i tifosi. Il retroscena di Milito sul Toro all'Atletico: Camano applaude Inzaghi e l'Inter . Lautaro all'Atletico, la confessione di Milito . Le parole di Camano fanno infuriare i tifosi . Lautaro, le parole sul rinnovo dopo la Salernitana. Dopo le ...

Champions League oggi: Amazon, Canale 5 o Sky Dove vedere in tv la partita dell'Inter: Martedì 20 febbraio Psv - Borussia Dortmund, ore 21:00: Sky, Now Tv e Infinity+ Inter - Atletico Madrid, ore 21:00: Canale 5, Sky, Now Tv e Infinity+ Mercoledì 21 febbraio Porto - Arsenal, ore 21:00: ...