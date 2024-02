Inter-Atletico Madrid | rivalità Blues | Benji sfida ‘Le Petit Diable’ ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024)sarà unadal sapore francese. Diversi i transalpini in campo, due entreranno in rotta di collisione: Benjamin Pavard e Antoine Griezmann. DUELLO FRANCESE ?è anchetra amici e connazionali francesi. Oltre a Marcus Thuram, occhio al duello tra Benjamin Pavard e Antoine Griezmann. Da un lato, ‘l’ista’, ormai pedina fondamentale dell’impianto tattico di Simone Inzaghi; dall’altro, il piccolo principe francese, giocatore di innata classe e capace di segnare con la maglia dell’175 gol in 376 presenze. I due nazionali francesi hanno vinto tanto insieme, come il Mondiale 2018 con entrambi assoluti protagonisti, ...