Inter-Atletico Madrid | rebus Morata La probabile formazione – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024) Diego Pablo Simeone è pronto a definire le ultime scelte in vista del match di questa sera contro l’e il suoa San Siro.convocato. Si cerca di sistemare le ultime cose diin attesa poi di quelle ufficiali. A seguire Tuttosport con la sua. ATTENZIONE – Mancano poco meno di dodici ore all’atteso match di UEFA Champions League traa San Siro. Simeone si affida alla solita esperienza di Jan Oblak tra i pali. A completare il pacchetto della retroguardia dovrebbero esserci Axel Witsel, José Gimenez e Mario Hermoso come braccetto di sinistra. A centrocampo invece spazio alla qualità di Koke in cabina di regia, con Rodrigo De Paul e Saul ai ...