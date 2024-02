Inter-Atletico Madrid oggi | come giocheranno gli spagnoli Le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Milano, 20 febbraio 2024 - Alle ore 21, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, l'si gioca una buona fetta di qualificazione ai quarti di finale di Champions League contro l'. Dopo aver archiviato velocemente la pratica Salernitana in campionato, gli uomini di Simone Inzaghi tornano con la testa alla Champions per affrontare una squadra ostica. L'obiettivo dei nerazzurri è continuare la cavalcata nella massima competizione europea, magari togliendosi le stesse soddisfazioni dell'anno precedente, anche se il primo vero obiettivo societario è la conquista della seconda stella. Dall'altra parte c'è l'. Dimentichiamoci la versione molto italiana con tanto catenaccio e ripartenze che aveva contraddistinto la prima parte dell'avventura del Cholo Simeone sulla panchina dei ...