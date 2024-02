Inter-Atlético Madrid | Inzaghi conferma e rilancia! La probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024) Questa sera andrà in scena-Atletico. Simonele sensazioni della vigilia sullafra conferme e rilanci dal 1? CONFERME E RILANCI ? L’si prepara alla sfida di questa sera contro l’Atletico, senza il solo Acerbi infortunato, dovrebbere le sensazioni delle ultime ore: si va verso unadell’undici che ha battuto la Salernitana con due sole variazioni sul tema. Rispetto al match contro i campani dovrebbero rientrare sia Darmian a destra, che Dimarco a sinistra. Per il resto solo conferme, con de Vrij che agirà al centro della difesa con Pavard e Bastoni a completare il reparto. In mezzo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco pronti Lautaro ...