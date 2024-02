Inter-Atletico Madrid | il pronostico di Ariedo Braida

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tutto pronto per il big-match di Champions League tra, in programma stasera allo stadio San Siro. In queste ore èvenuto ai microfoni di Radio 24 Il Sole 24 Ore il noto, uno dei personaggi storici del mondo del calcio. Unsicuramente fiducioso alla vigilia dell’incontro tra gli uomini di Inzaghi e quelli di Simeone: “All’gira tutto bene. E’ una delle migliori squadre d’Europa. A mio avviso l’può farcela contro l’prosegue con la solita chiarezza: “Conosco l’e il suo presidente. E’ una società che ho seguito in passato, è una buona squadra, non una ...

L'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi , oggi commentatore televisivo e opinionista, ha parlato in collegamento con Sky per ricordare... (calciomercato)

Le Formazioni ufficiali di Inter-Atletico Madrid , match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023 / 2024 . Dopo la ... (sportface)

Calcio in lutto: è morto a 63 anni Andreas Brehme stroncato da arresto cardiaco: ...quindi trasferito all'Inter, vincendo uno scudetto (1988 - 1989), una Supercoppa italiana (1989) e una Coppa Uefa (1990 - 1991). I nerazzurri giocheranno stasera in Champions League contro l'Atletico ...

Inter, Lautaro non rinnova e l'agente fa infuriare i tifosi. Il retroscena di Milito sul Toro all'Atletico: Camano applaude Inzaghi e l'Inter . Lautaro all'Atletico, la confessione di Milito . Le parole di Camano fanno infuriare i tifosi . Lautaro, le parole sul rinnovo dopo la Salernitana. Dopo le ...

Champions League oggi: Amazon, Canale 5 o Sky Dove vedere in tv la partita dell'Inter: Martedì 20 febbraio Psv - Borussia Dortmund, ore 21:00: Sky, Now Tv e Infinity+ Inter - Atletico Madrid, ore 21:00: Canale 5, Sky, Now Tv e Infinity+ Mercoledì 21 febbraio Porto - Arsenal, ore 21:00: ...