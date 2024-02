Inter-Atletico Madrid | i tifosi spagnoli e nerazzurri si incontrano in Duomo | abbracci e sorrisi

(Di martedì 20 febbraio 2024) Milano – In attesa di, match di andata degli ottavi di finale di Champions, gruppi didelle due squadre si sono ritrovati in piazzadi Milano nella mattina di oggi martedì 20 febbraio. Nessuna tensione però tra i supporter, come purtroppo capita spesso di registrare, anzi: davanti al, “armati” delle rispettive bandiere e sciarpe, si sono incontrati e hanno cantato i loro cori insieme. La partita tra ie gliallenati dall’ex Diego Simeone si disputa stasera alle 21 allo stadio Meazza. Sarà anche l’occasione per ricordare Andreas Brehme, il terzino tedesco dell’dei record di Giovanni Trapattoni, morto nella notte a 64 anni.

