Inter-Atlético Madrid | i diffidati per la Champions League Niente squalificati

(Di martedì 20 febbraio 2024)si giocherà alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza per l’andata degli ottavi di finale di2023-2024. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera, coiche in caso di giallo sarebberoal ritorno. Qui il riepilogo per tutto il turno, che si chiude domani.martedì 20 febbraio ore 21– ANDATA OTTAVI: Kristjan Asllani, Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan: nessuno: Samuel ...

Morte Brehme, Bergomi in lacrime prima di Inter - Atletico: silenzio in studio: Beppe Bergomi si è commosso in diretta tv su Sky ricordando Andreas Brehme , scomparso oggi all'età di 63 anni. Bergomi è scoppiato in lacrime in collegamento da San Siro nel pre - partita di Inter - Atletico Madrid : la sua voce è stata interrotta dell'emozione e in studio è calato un silenzio denso di rispetto ed empatia.

Formazioni ufficiali Inter - Atletico Madrid, le scelte dei due allenatori: Alle 21 scenderanno in campo Inter e Atletico Madrid in una sfida valida per gli ottavi di Champions League. Ecco le formazioni ufficiali Alle 21 scenderanno in campo Inter e Atletico Madrid in una sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco le formazioni ufficiali. INTER (3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, DeVrij, Bastoni; Darmian, Barella, ...

Inter - Atletico Madrid diretta, segui Live la sfida di Champions di oggi: MILANO - Dopo aver superato la fase a gironi, l'Inter ospita a Milano l'Atletico Madrid nella prima sfida degli ottavi di finale. Gli spagnoli hanno vinto il loro raggruppamento precedendo la Lazio, la formazione di Inzaghi si è qualificata al ...