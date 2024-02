Inter-Atletico Madrid | a destra un favorito! La probabile formazione – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024) A poche ore dall’andata dei quarti di finale di Champions League tra, Simone Inzaghi lavora per definire i dettagli in vista dellache scenderà in campo questa sera a San Siro. Tuttosport prova a lanciare la sua. BIG – Manca sempre meno al delicato match di UEFA Champions League tra. Come raccolto da Tuttosport, Simone Inzaghi è pronto a definire i dettagli in vista dell’undici titolare che scenderà in campo questa sera contro i Colchoneros. Sugli esterni crescono le quotazioni di vedere sempre Matteo Darmian a discapito di Denzel Dumfries, con Federico Dimarco sul lato opposto. Solito tris di centrocampo, con Hakan Calhanoglu in cabina di regia e Nicolò ...