Insulti razzisti a Rafael Leao | la replica dell’attaccante del Milan | “Persone con la mente piccola”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ennesiminei confronti di, attaccante portoghese del. Il calciatore ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un insulto ricevuto da un utente che gli ha scritto: “Non ti riesco più a vedere, non ti riesco più a sopportare. Con te in campo divento razzista”. Al messaggio,hato in portoghese: “Sfortunatail mondo continua ad avere questo tipo dicon la”. Ilha commentato in difesa del campione: “Rafa siamo con te. Nella nostra tifoseria e nel calcio non c'è spazio per il razzismo”. Messaggi di sostegno sono arrivati anche da centinaia di utenti e tifosi. D’altronde non è la prima volta che l’attaccante ...