Inquinamento killer in Italia | valanga di morti per lo smog | i dati

(Di martedì 20 febbraio 2024) L'è «il primo paese in Europa perattribuibili all'atmosferico con circa 80mila decessi prematuri all'anno, e per combattere efficacemente loche attanaglia le nostre città occorre modificare le abitudini quotidiane della popolazione, partendo proprio dagli edifici privati». È questa l'analisi della Societàna di medicina ambientale (Sima), che commenta gli allarmantisulloregistrati in questi giorni a Milano e in tutta la pianura padana. «Gli effetti diretti dell'sulla salute umana interessano diversi apparati e organi - spiega il presidente Sima, Alessandro Miani -. Le patologie dell'apparato cardiovascolare rappresentano la prima causa di morte in(eventi ...

Smog a Milano, la verità di Feltri: "Politiche ambientaliste killer": Feltri: "Lei non è una vittima", i dettagli horror sulla strage di Altavilla 'Non è l'inquinamento ad ammazzarci - prosegue Feltri - tanto che, in base a diversi studi, Milano risulta essere tra le ...

I programmi in tv oggi, 28 gennaio 2024: film e intrattenimento: Una delle principali cause di inquinamento da particolato in queste aree è l'industria zootecnica, ...30 - Un corgi sotto l'albero 04:15 - Coppie che uccidono 05:00 - Lady killer 19:00 - Bruno Barbieri ...

Diocesi: Cagliari, domani un convegno su "Ecologia e salute. Dimensione scientifica del cambiamento climatico": "L'inquinamento ambientale - dice don Marcello Contu, responsabile della pastorale diocesana per la salute - è il killer mondiale più silenzioso e pericoloso: ogni anno 'fa fuori' più di 4 milioni di ...