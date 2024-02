Inquinamento e Passante di mezzo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Mentre Bologna è la terza città più inquinata d’Italia, Comune e Regione vogliono realizzare l’ insano progetto deldi, ben 18 corsie stradali e autostradali nell’ area urbana, mettendo ancor più a rischio la salute pubblica. Se questo è il modello emiliano, non mi sembra certo da imitare. Giovanni Casadio

"Pendolaria" boccia la Bologna - Rimini: ritardi e soppressioni. Interrogazione al ministro: ... l'autostrada Cispadana, la bretella Campogalliano - Sassuolo e il Passante di Bologna. Si tratta di infrastrutture che non solo andranno a consumare suolo e a contribuire ai problemi di inquinamento,...

Treni: la Bologna - Ravenna tra le peggiori linee della regione: ... la bretella Campogalliano - Sassuolo e il Passante di Bologna. Si tratta di infrastrutture che non solo andranno a consumare suolo e a contribuire ai problemi di inquinamento, ma porteranno ad uno ...

La Bologna - Rimini, via Ravenna, tra le peggiori ferrovie d'Italia: un treno su cinque è in ritardo: ... l'autostrada Cispadana, la bretella Campogalliano - Sassuolo e il Passante di Bologna. Si tratta di infrastrutture che non solo andranno a consumare suolo e a contribuire ai problemi di inquinamento,...