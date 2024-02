Innovazione | gli ingegneri del Mit sviluppano un Tag che scova i falsi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 febbraio 2024) Glidel Mit hanno sviluppato un tag in grado di rivelare con una precisione quasi perfetta se un oggetto è reale o falso. La chiave è nella colla sul retro dell’etichetta. Alcuni anni fa, i ricercatori del MIT hanno inventato un tag ID crittografico che è molte volte più piccolo e significativamente più economico dei tradizionali tag a radiofrequenza (RFID) che vengono spesso apposti sui prodotti per verificarne l’autenticità. Questo minuscolo tag, che offre una maggiore sicurezza rispetto agli RFID, utilizza onde terahertz, che sono più piccole e viaggiano molto più velocemente delle onde radio. Ma questo tag terahertz condivideva una grave vulnerabilità di sicurezza con gli RFID tradizionali: un contraffattore potrebbe staccare il tag da un articolo autentico e riattaccarlo a un falso, e il sistema di autenticazione non se ne accorgerebbe. I ricercatori ...