Iniziata l’udienza sull’estradizione negli Usa di Assange Il fondatore di Wikileaks non è in aula a Londra | “Non sta bene”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Saranno i due giorni che decideranno la vita e il futuro di Julian. All’Alta Corte disi è apertadalla quale uscirà la decisione definitivadeldiStati Uniti, dove lo aspetta un processo che lo vede imputato per la pubblicazione di 700mila documenti secretati relativi ad attività militari e diplomatiche degli Stati Uniti, a partire dal 2010. Accuse che potrebbero costargli una condanna fino a 175 anni di carcere. Nel caso in cuirigettasse il suo appello, l’unica possibilità che gli rimarrebbe per evitare l’estradizione sarebbe la Corte europea dei diritti dell’uomo. In queste ore, la moglie Stella non ha mai smesso di fare pressione affinché i giudici decidano di rigettare ...