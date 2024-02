Iniettare particelle solide in atmosfera può ridurre l’effetto serra Ma ‘meno è meglio’

(Di martedì 20 febbraio 2024) Alcuni scienziati hanno suggerito dicome allumina, calcite o persino diamanti nell’per limitare temporaneamente il riscaldamento climatico. Qualsiasi aerosol solido iniettato in stratosfera sarebbe soggetto a coagulazione, producendo aggregati frattali. Assieme all’aerosol costituito dai solfati naturali, darebbero forma ad aggregati con la proprietà di attenuare. Non sono nuove conoscenze. Un progetto scientifico europeo che diressi quasi 30 anni fa esplorò in lungo e in largo l’impatto idrologico del modello climatico HADCM2SUL/ns, sviluppato da Hadley Center del Met Office inglese. All’epoca, concludemmo che un aumento dei solfati atmosferici avrebbero ridotto il totale delle acque precipitate, ma aumentato le “code ...

Alterare l'ambiente per raffreddare il pianeta. L'idea di alcuni scienziati è un'incognita che presenta tanti rischi (di L. Varlese): Scaricare sostanze chimiche nell'oceano Spruzzare acqua salata sulle nuvole Iniettare particelle riflettenti nel cielo Gli scienziati stanno ricorrendo a tecniche un tempo impensabili per raffreddare il pianeta perché gli sforzi globali per controllare le emissioni di gas ...

