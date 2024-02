Infortunio Vecino | buone notizie in vista del Torino

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 febbraio 2024)per la Lazio:sta recuperando dal suoe potrebbe essere disponibile per la sfida con ilCome riportato dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri, indella gara di giovedì trae Lazio, potrebbe recuperare Matias. Il centrocampista ex Inter, che ha saltato la gara di domenica contro il Bologna all’Olimpico per squalifica, si era fermato nel riscaldamento della gara contro il Bayern Monaco in Champions League per alcuni fastidi muscolari. Oggi alla ripresa a Formello sarà rivalutato ma a due giorni dal match c’è fiducia che possa quantomeno andare in panchina tamponando in parte l’emergenza infortuni in casa biancoceleste. LEGGI ALTRESU LAZIONEWS24.COM