Infortunio Napoli | ko per l’attaccante Salterà il Barcellona?

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il centravanti azzurro si era momentaneamente allenato da solo per via delle sue condizioni. Ko in vista di? Ilsi prepara per la grande sfida di Champions League di domani contro il. In un momento così complicato, gli azzurri cercano riscatto in una notte europea, sognando i quarti di finale. Come riporta Spazio.it, Ngonge si è allenato a parte nella rifinitura del match contro i catalani, salvo poi tornare in gruppo dopo questa prima fase di riscaldamento da solo. Filtra dunque ottimismo sulla sula presenza quantomeno in panchina.