Influenza e febbre alta | Epifanio muore a 13 anni dopo il ricovero in ospedale Famiglia devastata dal dolore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 febbraio 2024) E’ una tragedia incredibile quella che è accaduta a Palermo, dove un ragazzino di 13è morto per cause al momento sconosciute.Leggi anche: Lutto nel mondo del calcio mondiale: è morto a 63Andreas Brehme Cosa è successo al piccoloIl piccoloRiini era stato colpito da una brutta: qualche giorno di, poi ilall’dei Bambini di Palermo e il dramma: una crisi respiratoria non ha lasciato scampo al 13enne di Aliminusa, piccolo centro alle porte de capoluogo siciliano. Una morte le cui cause non sono del tutto chiare alla, che sta valutando di sporgere denuncia. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità La tragedia ha gettato nello ...