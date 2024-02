Industria farmaceutica | la Campania punta di diamante al Sud

Torre Annunziata, Novartis inaugura il campus: '150 assunzioni entro il 2024': 'La Campania è una punta di diamante dell'industria farmaceutica nel Mezzogiorno. Lo dimostra la presenza sul territorio di aziende grandi, medie, piccole che rappresentano al meglio il made in Italy,...

Farmindustria e Governo a Torre Annunziata per la nuova linea Novartis: 32 mln di investimento e altre 150 unità entro l'anno: Uno sforzo non da poco per l'industria farmaceutica che produce ad oggi 8,1 miliardi di compresse (ma punta ai 10 miliardi) e che da Torre Annunziata serve pazienti in 118 paesi al mondo, dalla Cina ...

Si cerca un piano globale contro le pandemie. I paesi ricchi frenano: 'Profitti delle aziende farmaceutiche intoccabili': L'argomentazione opposta dalle imprese è sempre la stessa: misure che limitano la profittabilità dell'industria farmaceutica finiscono con il limitarne gli investimenti. Tuttavia, come abbiamo visto, ...