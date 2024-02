Incubo vaiolo | l’infezione torna a fare paura | cosa sta accadendo davvero

Allarme poliomielite, New York dichiara lo stato d'emergenza: ... l'incubo della poliomielite torna ad allarmare New York. La governatrice dello Stato americano, ... Timori che non non riguardano soltanto la polio, ma anche il vaiolo delle scimmie ( il virus sta ...

Poliomielite: cos'è, sintomi e come funziona il vaccino in Italia: Torna l'incubo polio nel mondo: l' Organizzazione Mondiale della Sanità ha invitato tutti quelli che non lo ... seguendo il successo ottenuto con il vaiolo nel 1980". In Italia, per decisione della ...

Allarme poliomielite, New York dichiara lo stato d'emergenza: ... l'incubo della poliomielite torna ad allarmare New York. La governatrice dello Stato americano, ... Timori che non non riguardano soltanto la polio, ma anche il vaiolo delle scimmie ( il virus sta ...