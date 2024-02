Incinta del terzo figlio | il primo con il compagno William Djoko | la modella fa il bilancio della storia d’amore con l' ex

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 20 febbraio 2024) È un momento particolarmente felice per Marica Pellegrinelli. La, 35 anni, ex moglie di Eros Ramazzotti, è in dolce attesa: aspetta undal. Per la coppia si tratta delinsieme, per Marica invece del, ne ha avuti due con Eros. E proprio del suo ex ha parlato in un’intervista rilasciata a Grazia. Marica Pellegrinelli, un amore a ...