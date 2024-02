Incidente stradale per Niang | auto distrutta come 10 anni fa L'Empoli | 'Tornava da un gruppo di preghiera'

Morto il quindicenne rimasto ferito in un incidente nel Pavese: È morto il giovane di Casanova Lonati (Pavia) che era rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Redavalle , in Oltrepò Pavese, lungo la strada diretta a Casteggio. Il ragazzo, che aveva 15 anni e non 17 come comunicato inizialmente, era in ...

Multe - I Comuni brindano, la sicurezza stradale no: Di questi, solo 82.501 euro sono stati destinati all'educazione alla sicurezza stradale, mentre 288.strada che si percorre gioca un ruolo importantissimo nel determinare l'esito di un incidente, ...

The Cage - Nella Gabbia Recensione: ... nato anche dal dolore che li ha colpiti: lei figlia di madre tossicodipendente morta e lui che ha perso entrambi i genitori in un incidente stradale. Conosciuti nella casa famiglia gestita dal ...