Incidente in auto | l' arbitro Fabio Buoninsegni muore a 23 anni | tornava a casa dopo aver diretto una partita di campionato

(Di martedì 20 febbraio 2024)non ce l'ha fatta: il 23ennedi Prima Categoria, residente a Quarto, è deceduto nella notte. Era giunto in ospedale, a Caserta, in condizioni disperate. Uno...

Lucca , 20 febbraio 2024 – Lo scontro è stato molto violento e per il moto ciclista non c’è stato niente da fare. Tragedia a Lucca , nella frazione di ... (lanazione)

Fabio Buoninsegni non ce l'ha fatta: il 23enne arbitro di Prima Categoria, residente a Quarto, è deceduto nella notte. Era giunto in ospedale, a ... (leggo)

Albenga, scontro tra auto lungo la via Aurelia: soccorsi mobilitati: Incidente, intorno alle 18.45, ad Albenga lungo la via Aurelia in zona "Fortini". Secondo quanto riferito, il sinistro avrebbe coinvolto due auto in uno scontro frontale. Sul posto sono intervenuti i ...

Filarmonica Arturo Toscanini al Teatro Municipale di Piacenza il 23 febbraio: ...Piacenza 24 WhatsApp 333 7575246 - Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenza Maxi incidente sull'autostrada A1 tra Piacenza e Parma in direzione Bologna, decine di auto ...

Incidente mortale sulla Statale 17: Una giovane di 21 anni ha perso la vita questo pomeriggio a causa di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 17, all'altezza dell'uscita per Volturino, mentre era alla ... La sua auto si è scontrata ...