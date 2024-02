Incidente in auto | arbitro muore a 23 anni | tornava a casa dopo aver diretto una partita di campionato

(Di martedì 20 febbraio 2024) Fabio Buoninsegni non ce l'ha fatta: il 23ennedi Prima Categoria, residente a Quarto, è deceduto nella notte. Era giunto in ospedale, a Caserta, in condizioni disperate. Uno...

Lucca , 20 febbraio 2024 – Lo scontro è stato molto violento e per il moto ciclista non c’è stato niente da fare. Tragedia a Lucca , nella frazione di ... (lanazione)

Incidente mortale sulla Statale 17: Una giovane di 21 anni ha perso la vita questo pomeriggio a causa di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 17, all'altezza dell'uscita per Volturino, mentre era alla ... La sua auto si è scontrata ...

Empoli, incidente d'auto per Niang all'alba: vettura distrutta, ma è illeso. Il club: "Era andato a pregare": Ancora un incidente d'auto per M'Baye Niang. L'ultimo di una lunga serie . L'ex attaccante del Milan, attualmente all'Empoli, si è schiantato in mattinata contro due vetture in sosta in pieno centro nella ...

Incidente sul Brennero, muore 74enne alla guida di una moto: LUCCA - Incidente stradale purtroppo dall'esito mortale sulla via del Brennero, all'incrocio con via delle Piagge II, a San Pietro a Vico. A scontrarsi sono state un'auto, una Land Rover Freelander ed una ...